Wężowa skóra to najmodniejszy wzór tego sezonu. Pyton najlepiej wygląda na dodatkach! Torebka z wężowej skóry nada nawet najprostszej stylizacji niepowtarzalnego charakteru. Dobrze wiedzą o tym gwiazdy, które do swoich kreacji dobierają kopertówki z nadrukiem pytona.

Zwierzęce printy bywają trudne do zestawiania, dlatego polecamy skupić się na jednym elemencie z wężową skórą. Nam przypadła do gustu torebka z Zary, na której pyton przybrał barwę głębokiej pomarańczy, zupełnie jak na pokazach Prady!

Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd torebek z polskich sklepów!

