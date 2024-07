Gwiazdy często wybierają naturalny makijaż, który ostatnio jest bardzo modny. Jednak znajdują się i te, które na specjalne okazje wybierają mocny make-up.

Monika Brodka, Ada Fijał i Joanna Horodyńska wiedzą, co modne! Na jesiennych pokazach to Yves Saint Laurent lansował śliwkowy kolor szminki na ustach!



Jeśli należysz do odważnych, to mocny makijaż ust jest właśnie dla Ciebie!



Jak oceniacie makijaż gwiazd w tym stylu?



Więcej o ciemnych kolorach ust przeczytasz w magazynie FLESZ!



jm

