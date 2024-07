Paris Hilton kontra Lindsay Lohan? To może być walka roku o ile w ogóle dojdzie do skutku. Portal popcrunch.com. donosi, że gwiazdy mają wystąpić w imprezie pod hasłem "Bitwa Złych Dziewczyn z Hollywood".



Damy im prawdziwe bokserskie rękawice, ale zapewniam, że ma to być tylko dobra zabawa. Zresztą - i Paris i Lindsay miały w przeszłości styczność z boksem, więc pewnie nie zrobią sobie krzywdy - mówi Damon Feldman z Hollywood Boxing Federation.

Bitwa gwiazdek miałaby składać się z 3 rund. Chętnych do obejrzenia tej walki z pewnością by nie zabrakło. Wciąż nie ma jeszcze decyzji, czy Paris i Lindsay zgodzą się skrzyżować rękawice. Wcześniej na podobną propozycję nie przystali Will Smith i Mark Wahlberger.

Czy gwiazdki zdecydują się na walkę? Tego nie wiemy, ale za każdą walkę zaproponowano im po pół miliona dolarów. Czy te pieniądze są warte tej walki? Ciekawe, kiedy ktoś w Polsce wpadnie na podobny pomysł? Walka Edyty Górniak z Dodą mogłaby pobić oglądalnością wszystkie programy. Na kogo stawiacie?