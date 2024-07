Na okładce wydania ELLE Taiwan próżno szukać zdjęcia wychudzonej modelki. Z okazji 20-lecia magazynu, redaktorzy postanowili zaszaleć i do okładkowej sesji zaprosili... Hello Kitty. Jak by nie patrzeć jest to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych na świecie gwiazd anime.

Kitty prezentuje się na okładce w dwóch wersjach. Na jednej "modelka" ubrana jest w różową kreację z piór a na drugiej w czarną sukienkę w białe grochy. Ten ruch na pewno opłacił się wydawcy, bo fanów Hello Kitty nie brakuje.



A tak swoją drogą to czy nasz Reksio jest gorszy? On też zasługuje na okładkę. Może "Male Men"...



