Filip Chajzer kolejny raz podzielił internautów. Wszystko za sprawą jego najnowszego filmu, w którym rozmawia z pijaną imprezowiczką w sobotni ranek. Internauci od razu polubili dziewczynę, która imprezowała od piątku w wieczór do ósmej rano w sobotę, i w dodatku cały czas była w niezłej formie! Jednak nie wszystkie głosy były aż tak pozytywne. Niektórym internautom nie spodobał się materiał Chajzera. Dlaczego? Chodzi o to, że na wideo widać, że dziewczyna jest pijana i jej wizerunek nie powinien zostać wykorzystany w materiale, ponieważ być może nie była świadoma podczas nagrania na co wyraża zgodę.

Pewnie jestem starym prykiem, ale uważam, że takich rzeczy się nie robi. Po prostu etyka dziennikarza nie pozwala nagrywać ludzi niedysponowanych, żeby publika miałą uciechę. Zgadzam się w zupełności. Wszystko fajnie i w ogóle, ale pewnie teraz tamta dziewczyna pali się ze wstydu. Dobrze, że internet zareagował pozytywnie, ale gdyby było wręcz przeciwnie?

Niektórzy uważają nawet, że nagranie to... ustawka.

Mila dziewczyna ale podstawiona na 1000% Ustawione, można zauważyć, że przed tym jak powiedziała o rajstopach to kamerzysta skierował kamerę na jej nogi. spoko, ale jakoś tak nie do końca naturalnie.

Pojawiło się oczywiście też wiele pozytywnych głosów, które traktują film Chajzera po prostu jako zabawny materiał i nie widzą w nim nic złego.

Miło popatrzec na tak uśmiechnięta i umiejąca sie bawić dziewczynę. Gratuluje jej takiej klasy po pijaku i dystansu do siebie :) Pokochalam ta dziewczynę naprawdę więcej takich pozytywnych ludzi nam potrzeba mega !!!;) ;* Świetna dziewczyna - bo przecież inteligentni ludzie tez mają prawo imprezować - Agata pozdrawiam Cię serdecznie (...) ja nie widzę w tym nagraniu nic nieetycznego ani kompromitującego dla tej dziewczyny. Dobrze się bawi, jak mówili moi przedmówcy, nie jest piana w sztos (i nie była pewnie tej nocy), bo trzyma się dobrze.

Z kim się zgadzacie? Filip Chajzer rzeczywiście nie powinien upubliczniać tego materiału ze względu na stan bohaterki, w którym wówczas się znajdowała? A może to niegroźny materiał, który tylko pokazał dziewczynę w zabawnej sytuacji?

Co sądzicie o materiale Filipa Chajzera?

