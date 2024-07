Fani krytykują Agnieszkę Kaczorowską! Dlaczego? Otóż aktorka wystartowała wczoraj z własnym biznesem. Jest to sklep internetowy, w którym gwiazda sprzedaje buty do tańca i inne gadżety w dość wysokich cenach. I to właśnie one są tutaj problemem, co fani wytknęli Agnieszce Kaczorowskiej w komentarzach na Instagramie:

Reklama

Masz tam strasznie drogie rzeczy Nie wiem z czego są te buty...Ale ja swoje do Latin kupiłam za 1/5 ceny z tego zdjęcia... Nie do zdarcia :) To chyba sklep dla bogatych

Agnieszka Kaczorowska otworzyła sklep z butami

Agnieszka Kaczorowska niedawno pochwaliła się, że zaczyna nowy rozdział w swoim życiu i otwiera sklep internetowy. Możemy tam kupić między innymi buty taneczne, których ceny zaczynają się od 590 złotych, koszulki z nadrukami od 69 złotych, a także inne gadżety takie jak filiżanki. Fani uważają jednak, że ceny proponowane przez Agnieszkę Kaczorowską są zdecydowanie zawyżone. Jak na razie gwiazda nie odpowiedziała na te zarzuty.

Zobacz:

Zobacz także

Agnieszka Kaczorowska otworzyła własny biznes! To, co oferuje, wcale nie jest tanie...

Fani zarzucają Agnieszce Kaczorowskiej, że ceny w jej sklepie są zbyt wysokie

ONS

Reklama

Ceny butów tanecznych w sklepie Agnieszki Kaczorowskiej