Heidi Klum pojawiła się na hollywoodzkiej imprezie dla nastolatków. Modelka towarzyszyła nastoletnim gwiazdom, które przybyły na rozdanie nagród TeenNick Hello Awards w kalifornijskim Palladium.

Klum założyła na ten wieczór małą czarną z najnowszej kolekcji Versace, z zielonym wzorem. Dobrała do niej biżuterię Lorraine Schwartz.



Gwiazda nie postarała się jednak w kwestii butów, które nie pasują do kreacji. Zobaczcie, jakie buty do tej sukienki założyła modelka na pokazie Versace. Która opcja bardziej się Wam podoba?