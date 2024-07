Hanna Żudziewicz rozpoczęła przygotowania do ślubu? Już wkrótce fani usłyszą o uroczystości tancerki i jej partnera Jacka Jeschke? Jest szczery komentarz gwiazdy. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke zaledwie kilka miesięcy temu zostali rodzicami malutkiej Róży i dziś spełniają się w nowej roli. Tuż przed narodzinami dziecka para przeprowadziła się do nowego mieszkania i okazało się, że zaczynają zastanawiać się nad ślubem. Teraz Hanna Żudziewicz zdradziła, jak wyglądają jej przygotowania do uroczystości.

Hanna Żudziewicz o przygotowaniach do ślubu z Jackiem Jeschke

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke już od kilku lat tworzą szczęśliwy związek. Para zdobyła ogromną popularność dzięki występom w programie "Taniec z Gwiazdami", a fani mogą śledzić ich losy za pośrednictwem Instagrama. Hanna Żudziewicz chętnie publikuje w sieci zdjęcia z partnerem i córeczką, a ostatnio podzieliła się z fanami szczerym wyznaniem- okazało się wówczas, że Hanna Żudziewicz walczy z nieuleczalną chorobą.

Teraz z kolei Hanna Żudziewicz podczas relacji na InstaStories zorganizowała "Q&A" i odpowiedziała m.in. na pytanie o przygotowania do ślubu.

Haha na ten moment jeszcze nie ruszyliśmy z przygotowaniami. Dużo się cały czas dzieje- zaczęła swój wpis tancerka.

Partnerka Jacka Jeschke wyznała jednak, że już wkrótce zabierze się za szykowanie i planowanie tej wyjatkowej uroczystości.

- Ale już niedługo trzeba będzie wziąć się trochę bardziej za planowanie wesela- dodała Hanna Żudziewicz.

Obserwujecie Hannę Żudziewicz na Instagramie? Przypominamy, że tancerka została mamą na początku października minionego roku.

