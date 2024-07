Jacek Jeschke i Hania Żudziewicz od kilku tygodni są rodzicami malutkiej Róży, która zdominowała ich życie. Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" nigdy nie ukrywali, że są osobami wierzącymi i że bardzo chcą ochrzcić dziewczynkę. Czy uda im się to mimo tego, że sami nie mają kościelnego ślubu? W rozmowie z Party.pl zdradzili, co powiedział im ksiądz!

Odkąd Róża pojawiła się na świecie, Jeschke i Żudziewicz praktycznie cały swój czas poświęcają właśnie dziewczynce. Chętnie dzielą się również z internautami wszelkimi poradami i wskazówkami w sprawach wychowywania dziecka. Jakiś czas temu zdradzili również, że mają w planach ochrzcić dziewczynkę! Czy im się to uda bez ślubu kościelnego?

My rozmawialiśmy z księdzem, więc Róża będzie ochrzczona. Wydaje mi się, najważniejsze jest nie to, jacy my jesteśmy, tylko żeby dziecko dołączyło do kościoła. Więc jeśli księdzu zależy, żeby było więcej parafian, to sensowne jest, żeby dziecko ochrzcić - mówi w Party.pl Hania.