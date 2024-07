Hanna Lis w programie "20m Łukasza" opowiedziała m.in. o ostatnich plotkach na temat jej rzekomego kryzysu w małżeństwie z Tomaszem Lisem. Takie spekulacje pojawiły się kilka miesięcy temu, kiedy to gwiazda zdecydowała się na udział w programie "Azja Express" i wyjazd do Azji z Łukaszem Jemiołem, a na ślub Małgorzaty Rozenek przyszła z Leszkiem Stankiem.

Hanna Lis przyznaje wprost: media szukają sensacji wokół jej życia osobistego, a prawda jest taka, że... wszystko jest w porządku! Przez lata musiała znosić obecność paparazzi pod jej domem, kiedy jednak okazało się, że jest szczęśliwą żoną i matką, odpuścili:

Bardzo pilnie staram się tej prywatności strzec, niechętnie wpuszczam ludzi do swojego domu, swojego życia, życia moich dzieci, które są anonimowe. ... To co mogą robić media? Jeśli nie da się ze mną porozmawiać o moim życiu osobistym, to trzeba je sobie wymyślić. To się często dzieje, w tej chwili już nie mam paparazzi siedzących na płocie, bo od kilkunastu lat funkcjonuje w normalnym, stałym związku, nie ma żadnych skandali z moim udziałem, więc stwierdzili, po kilku latach siedzenia na płocie, że nic z tego nie będzie. - mówi Hanna Lis.