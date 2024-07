O kryzysie Hanny i Tomasza Lisów mówi się od kilku miesięcy. Powód? Ostatnie wspólne zdjęcia pary, która w październiku będzie świętować 9. rocznicę ślubu, paparazzi zrobili w zeszłym roku na dwa dni przed Świętami Bożego Narodzenia. Lisowie zostali przyłapani na zakupach w jednym z warszawskich galerii handlowych. Czy to oznacza, że ich małżeństwo wisi na włosku? Niekoniecznie! Magazyn "Flesz" postanowił sprawdzić, jaka jest prawda. Okazuje się, że związek Lisów ma się dobrze.

– Od warszawskich salonów, wolą swój dom w Konstancinie. Poza tym nie zależy im na rozgłosie czy sławie. Nie muszą nikomu udowadniać, że są razem – mówi znajoma pary

Co więcej! Okazuje się, że Hanna i Tomasz mają za sobą trudny czas rodzinny związany z chorobami najbliższych, a to również odbiło się na tym, że przestali udzielać się publicznie. Dwa lata temu mama Hanny Aleksandra Kedaj uległa poważnemu wypadkowi. Co się stało? Teściowa Tomasza Lisa przeszła poważny zawał i wylew. Od tej pory Hanna stara się zrobić wszystko, żeby jej mam wróciła do zdrowia.

– Hanka odwiedza ją prawie codziennie. Robi wszystko co w jej mocy, żeby pani Aleksandra wróciła do formy – mówi znajoma dziennikarki.

Ale to nie wszystko! W tym roku w okresie wakacyjnym rodzina Lisów kolejny raz została wystawiona na poważny test. O co chodzi? Pod koniec lipca zmarła mama Tomasza. Jak dowiedział się "Flesz", Hanna była wówczas w Grecji, gdzie kręciła pierwszy odcinek programu "Bez planu". Gdy tylko otrzymała smutną wiadomość, że jej teściowa nie żyje, od razu poprosiła producentów o przerwanie zdjęć, bo chciała jak najszybciej być przy mężu i wspierać go w trudnej chwili. Władze TVN Style okazał dużą wyrozumiałość i wysłali Hannę do Warszawy najbliższym możliwym lotem.

– Hanka bardzo przeżyła śmierć teściowej, bo rodzina to dla niej wszystko. Tomek wychodzi z podobnego założenia. W trudnych chwilach oboje mogą na siebie liczyć. On rozumie, że żona jest zaabsorbowana opieką nad mamą i bardzo ją w tym wspiera – mówi znajoma Lisów.

Hanna Lis przygotowuje program 'Bez planu" dla TVN Style

Tomasz Lis uwielbia spędzać czas ze swoimi córkami. Na zdjęciu z Igą Lis