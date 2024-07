1 z 10

U Haliny Mlynkovej ostatnio sporo się dzieje - promocja płyty, koncerty i ciągłe życie w trasie. Gwiazda kilka tygodni temu trafiła nawet do szpitala z objawami przemęczenia, ale szczęśliwie nie skończyło się to niczym poważnym. W prasie jednak pojawiły się plotki, że napięty grafik i nawał obowiązków wpływa dość wydatnie na jej życie prywatne. Przypomnijmy: Mlynkova przez pracę nie ma czasu na ślub. Co na to jej partner?

Wokalistka znalazła jednak chwilę w ukochanej Pradze, w której ostatnio była, na małe zakupowe szaleństwo. Paparazzi przyłapali Halinę w oryginalnej stylizacji, gdy buszowala po sklepach i to nie byle jakich - odwiedziła butik Diora czy salon ze słynną biżuterią Cartiera. Patrząc na minę Haliny nie ma wątpliwości - buszowanie między sklepowymi półkami uszczęśliwia kobietę. Po drodze spotkała też wyraźnie zagubioną turystkę, której z uśmiechem pomogła.

Zobaczcie sami: