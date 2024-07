Obecnie ciężko wyobrazić sobie reklamy jakiegokolwiek produktu bez udziału znanej twarzy. Gwiazdy reklamują wszystko - ubrania, kosmetyki, samochody, a nawet... papier toaletowy, choć wiadomo, że nie dotyczy to celebrytów z show-biznesowej ekstraklasy.

Wiele osób zastanawia się jednak, czy rzeczywiście udział gwiazdy w reklamie znacząco wpływa na sprzedaż danego produktu? I dlaczego tak naprawdę wielkie marki decydują się na angaż celebrytów, których trzeba słono opłacić? Odpowiedź jest prosta - reklamy z gwiazdami trafiają do dużo szerszej publiczności, a przeciętny człowiek liczy się z opinią celebryty polecającego dany produkt.

Klienci traktują celebrytów jako autorytety. Uznają ich zachowanie za właściwe, starają się ich naśladować. Chcą być, choć trochę podobni do nich. Obecnie w natłoku i intensywności reklam coraz trudniej skutecznie dotrzeć do potencjalnego klienta. Jednym z narzędzi ułatwiających to zadanie jest wykorzystanie celebryty. Obecność znanych osób pozwala na pozyskanie koncentracji, ukierunkowanie uwagi, zachęca do zapoznania się z treścią reklamy, a nawet do komentowania jej - mówi w rozmowie z AdMonkey.pl dr Paweł Zeller, Dyrektor ds. marki, ekspert.