Gwiazdy w półfinale The Voice of Poland

1 z 19

Za nami półfinał trzeciej edycji "The Voice of Poland". Trenerzy wyłonili finałową czwórkę, która powalczy o zwycięstwo już w następną sobotę. Wybór nie był łatwy i niektórzy buntowali się przeciwko bezlitosnemu regulaminowi. Przypomnij: "Nie rozważę zaproszenia do następnej edycji"

W panelu trenerskim zachwyciła Górniak w dziewczęcej stylizacji, czadu dała też Marika, która dodatkowo występowała na scenie z energetycznym utworem i pokazała seksowne nogi. Świetnie też bawili się Tomasz Kammel i Maciej Musiał, nobliwy jak zwykle był Marek Piekarczyk.

Tak prezentowały się gwiazdy i uczestnicy podczas półfinału "The Voice":