W niedzielny wieczór odbył się pierwszy półfinał na żywo Must Be The Music. Muzyczne show jak zwykle obfitowało w wiele emocji, a najwięcej kontrowersji wzbudził występ zespołu disco-polo Piękni i Młodzi, który został zrównany z ziemią przez jurorów. Nie przeszkodziło im to jednak w pewnym awansie do finału. Po zakończeniu scenicznych zmagań, gwiazdy i uczestnicy pozowali fotoreporterom, a na ściankę wyszła nawet stylowa Kora.

Tak prezentowali się wczoraj jurorzy, prowadzący oraz uczestnicy Must Be The Music: