1 z 12

Dziś w warszawskim centrum handlowym Blue City odbył się wybory Miss Egzotica International 2015. Konkurs skierowany jest do dziewcząt mieszkających w Polsce, które pochodzą z obcych krajów. W ten sposób organizatorzy chcą pokazać wielokulturowość, która co raz częściej otacza nas na co dzień. W tym roku koronę wywalczyła Zuzanna Hoang Xuan z Wietnamu.

Na imprezie pojawili się m.in. Osi Ugonoh, Anna Kalata, Krystyna Prońko, Michał Milowicz czy Weronika Marczuk. Galę poprowadziła zjawiskowa Omenaa Mensah.

Kto jeszcze wpadł na wybory Miss Egzotica?