Gwiazdy na premierze filmu "Pani z przedszkola"

Wczoraj w Złotych Tarasach odbyła się premiera nowej polskiej komedii "Pani z przedszkola". Chociaż film dopiero wchodzi do kin to internauci okrzyknęli go już teraz hitem 2015 roku. Głównie za sprawą świetnej obsady w postaci Agaty Kuleszy czy Krystyny Jandy.

Na prezentacji filmu dla mediów pojawiło się kilka gwiazd. Większość z nich zagrała w produkcji, ale nie obyło się kilku entuzjastów polskiego kina. Na czerwonym dywanie pozowali m.in. Kaja Śródka, Maja Bohosiewicz, Paweł Deląg, Anna Oberc, Przemysław Cypryański i Dj Adamus.

Zwróćcie uwagę na metamorfozę Mai. Robi wrażenie?