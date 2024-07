1 z 8

Już niedługo na ekrany kin wejdzie nowa komedia romantyczna "Dzień dobry, kocham Cię" w reżyserii Ryszarda Zatorskiego, autora hitów: "Nigdy w życiu czy "Dlaczego nie". W obsadzie filmu zobaczymy wiele popularnych gwiazd. Wśród nich m.in. Barbara Kurdej-Szatan, Olga Bołądź, Krystyna Mazurówna, Jacek Federowicz czy Aleksy Komorowski.

"Dzień dobry, kocham cię" będzie komedią opartą na perypetiach młodego lekarza oraz singielki, pracującej w korporacji. Na początku bohaterowie skaczą sobie do oczu, by móc później zbliżać się ku sobie. Całość oczywiście zakończy się happy endem. Wybierzecie się do kin?

