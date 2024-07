1 z 12

Serial "To nie koniec świata!" to jedna z ulubionych polskich telenowel. Produkcja zapewnia sporą oglądalność, a także generuje niemałe zyski z reklam dla telewizji Polsat. Z okazji zakończenia zdjęć do ostatniej serii, stacja wyprawiła huczną imprezę dla aktorów na co dzień pracujących na planie.

Wśród gwiazd nie mogło zabraknąć zatem Katarzyny Zielińskiej, Magdaleny Lamparskiej, Ady Fijał czy Krystiana Wieczorka. Wszyscy wybrali modne stylizacje i oryginalne dodatki.

Która gwiazda wyglądała najlepiej?