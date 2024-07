Zagraniczne gwiazdy, nie zawsze przejmują się codziennymi stylizacjami. Można by powiedzieć, że w przeciwieństwie do naszych rodzimych celebrytek, przywykły do swojego gwiazdorstwa i już nie przejmują się tak bardzo, że paparazzi przyłapią je w rozciągniętym swetrze.

Reklama

Zobacz inne gwiazdy na co dzień

Właśnie za te ludzkie odruchy lubimy je najbardziej. Oto najnowsze codzienne looki gwiazd. Rosie Huntington i Olivia Wilde w podróży noszą się casualowo - z jeansami i skórzanymi kurtkami czy oversizeowymi swetrami. Kim Kardashian wybiera oversizeowy płaszcz i płaskie kozaczki, a Taylor Swift pozwala sobie na totalny luz z bluzą i legginsami. Gwiazdy to też ludzie... Lubimy to!

Reklama

Zobacz więcej zdjęć: