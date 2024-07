Przed wami kolejna świąteczna kolekcja. Tym razem zaczarowały nas najnowsze propozycje Givenchy. Givenchy Ondulations Précieuses, to propozycje na tegoroczne święta, a marka widzi je całe w złocie. Złoty lakier do paznokci, brokat na rzęsy i piękne cienie do powiek. Kolekcja Givenchy ze względu na selektywność nadaje się na doskonały prezent dla miłośniczek luksusu.

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszy kolekcji kosmetyków do makijażu

"Wokół złota unosi się klimat tajemnicy, która karmi liczne legendy. Jak powstał ten wyjątkowy i niezwykle rzadki kruszec? Ze zderzenia dwóch gwiazd neutronowych? Deszczu meteorytów? Supernowej? W każdym przypadku, nawet jeśli naukowcy nie są zgodni co do przebiegu tych kosmicznych zjawisk, można stwierdzić, że złoto spada z nieba." - tak o kolekcji mówi Nicolas Degennes, dyrektor artystyczny makijażu Givenchy

Reklama

Gwiazdkowa kolekcja makijażu Givenchy Ondulations Précieuses dostępna wyłącznie w wybranych perfumeriach Sephora od 1. listopada 2013.

Zobaczcie kolekcję i ceny kolekcji Givenchy na Gwiazdkę 2013: