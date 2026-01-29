Premiera nowej edycji „Kocham cię, Polsko” zaplanowana jest na 6 marca o godzinie 20:30. Program trafi do piątkowej ramówki TVP2 i będzie główną propozycją stacji na ten dzień tygodnia. Nagrania do programu mają rozpocząć się już w lutym, dlatego format już teraz budzi wiele emocji wśród stęsknionych widzów. Teraz mediom udało się ustalić kolejne osoby, które co tydzień zobaczyć będziemy mogli w programie.

To oni zaskoczą w nowych rolach w "Kocham cię, Polsko!"

Widzowie nie kryją zdumienia - Filip Gurłacz i Michał Koterski zostali kapitanami drużyn w powracającym do TVP teleturnieju „Kocham cię, Polsko”! Informacje te ujawnił portal Wirtualne Media, wywołując lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. To odważny ruch ze strony nadawcy publicznego, który po kilkuletniej przerwie zdecydował się na powrót popularnego programu w zupełnie nowej odsłonie.

Filip Gurłacz, znany z ról w serialach takich jak "Pierwsza miłość", "Lekarze na start" oraz filmach "Miasto 44" i "Stulecie Winnych", w ostatnim czasie zyskał dodatkową popularność dzięki udziałowi w "Tańcu z Gwiazdami", gdzie w tanecznej parze z Agnieszką Kaczorowską dotarł aż do finału 16. edycji.

Michał Koterski również ma na koncie imponującą filmografię. Widzowie pamiętają go z "Dnia świra", "Pierwszej miłości" i filmu "Gierek".

Marzena Rogalska wraca do „Kocham cię, Polsko” jako prowadząca

Nie mniej emocji budzi powrót Marzeny Rogalskiej, która przejmuje rolę prowadzącej. W przeszłości pełniła funkcję kapitanki jednej z drużyn, a teraz zastąpi prowadzących z poprzednich edycji - Macieja Kurzajewskiego i Barbarę Kurdej-Szatan. Jej obecność w nowej roli to silny sygnał od TVP, że chce połączyć sprawdzoną twarz z odświeżoną koncepcją show.

Marzena Rogalska, znana z programów śniadaniowych i talk-show, wraca do Telewizji Polskiej po przerwie i od razu obejmuje stery jednego z najbardziej rozpoznawalnych formatów rozrywkowych ostatnich lat.

„Kocham cię, Polsko” w nowej odsłonie. Co się zmieni w programie?

Program wraca po kilkuletniej przerwie - ostatnia edycja emitowana była w latach 2016-2018. Wcześniej show pojawiało się na antenie TVP2 także w latach 2009-2012. Tym razem jednak widzowie mogą liczyć na sporo niespodzianek.

Oprócz nowej prowadzącej i zaskakującego składu kapitanów, „Kocham cię, Polsko” zostanie wzbogacone o nowe elementy. Format ma być bardziej dynamiczny i atrakcyjny wizualnie. TVP stawia na świeże podejście do sprawdzonego konceptu, który wcześniej gromadził przed ekranami miliony widzów.

Wszystko wskazuje na to, że „Kocham cię, Polsko” stanie się ponownie jednym z filarów rozrywkowej oferty Telewizji Polskiej. Czy nowa edycja zdobędzie serca widzów tak samo jak wcześniejsze? Przekonamy się już w marcu.

Zobacz także:

Artur Zawadzki/REPORTER N/z: Filip Gurlacz