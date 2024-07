Sasha Grey jest 24-letnią gwiazdą filmów pornograficznych, a całe Hollywood ma u swych stóp. Jak to się stało? Nikt nie wie, ale do dzisiaj ma na swoim koncie udział w teledyskach zespołów m.in. The Roots oraz The Smashing Pumpkins. Zagrała również w kultowym już serialu Marka Wahlberga „Ekipa” oraz główną rolę w filmie „The Girlfriend Experience” autorstwa zdobywcy Oscara Stevena Soderbergha.

Teraz twórcy niemieckiego magazynu „Interview” wybrali ją by była jedną z gwiazd ich czerwcowego numeru. Sesja utrzymana została w stonowanym stylu lat 50-tych i na wszystkich zdjęciach Sasha Grey jest ubrana od stóp do głów.

Ta tajemnicza aktorka porno fascynuje ludzi na całym świecie, was też?