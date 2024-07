1 z 12

Nie tylko gala Viva! Najpiękniejsi 2014 przyciągnęła wiele znanych gwiazd. Na wczorajszej imprezie fundacji Kwiat Kobiecości, która wspiera profilaktykę raka szyjki macicy, pojawili się między innymi: Ania Wyszkoni, Laura Łącz czy Katarzyna Grochola.

Jednak największe zainteresowanie wzbudziła dawno nie widziana na salonach Małgorzata Foremniak, która zadała szyku w pięknej, niebieskiej kreacji do kolan, dobierając do niej szpilki w kolorze nude. Równie dobrze prezentowała się Viola Kołakowska, która postawiła na modną biel. Do długiej sukni dobrała srebrną kopertówkę oraz długi naszyjnik.

Która z nich wyglądała lepiej?