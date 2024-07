Gwen Stefani z olbrzymim ciążowym brzuchem w Los Angeles

1 z 9

Gwen Stefani jest jedną z najmodniejszych mam Hollywood. 44-letnia wokalistka jest właśnie w swojej trzeciej ciąży. Za każdym razem gdy pojawia się na ulicach Los Angeles wygląda zjawiskowo. Przypomnijmy: Gwen Stefani skończy wygląda jak nastolatka

Do tej pory piosenkarka starała się ukrywać ciążowe krągłości. Jednak podczas wczorajszej drogi na lunch Gwen wybrała czarno-biała stylizację, która eksponowała jej sporej wielkości brzuszek. Gwiazda miała na sobie luźne dresy, sportową bluzę i modny biały płaszcz. Do tego dobrała czerwone botki na szpilce, które przełamały monochromatyczny look.

Warto dodać, że Stefani oficjalnie jeszcze nie potwierdziła kiedy na świecie pojawi się jej trzecie dziecko. Amerykańskie media spekulują, że obecny stan artystki wskazuje na koniec drugiego trymestru.