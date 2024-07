Ale to nie koniec! W sprawie wypowiedział się ambasador RP Arkady Rzegocki:

Szanuję prawo każdego do wypowiadania własnych opinii politycznych, ale nie mogę zaakceptować kiedy ktoś posługuje się historycznymi przeinaczeniami i dowolnie interpretuje fakty, aby udowodnić tezy, które nie są prawdziwe. Mogę zapewnić, że do oskarżeń o "sponsorowanie przez Państwo Polskie negowania Holokaustu" odniosą się właściwe instytucje w Polsce, podejmując stosowne kroki prawne - napisał ambasador RP Arkady Rzegocki w liście do redakcji Guardiana.