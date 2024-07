Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat spodziewają się dziecka? Piłkarz dodał znaczący wpis na swoim profilu na Facebooku!

Sportowiec i piękna modelka są już razem od ponad 5 lat. Do tej pory jednak Grzegorz Krychowiak nie zdecydował się oświadczyć swojej ukochanej, a w kilku wywiadach deklarował, że z pewnością przyjdzie na to czas. Celia Jaunat z kolei nie ukrywała, że bardzo liczy na to, że kiedyś nastąpi ten moment.

Okazuje się, że być może już za kilka miesięcy stylowa para powita na świecie pierwsze dziecko. Wskazuje na to najnowszy wpis Grzegorza Krychowiaka, w którym prosi fanów o pomoc w wyborze imienia:

Moi Drodzy,

Mamy dla Was bardzo poważne zadanie❗

Czy pomoglibyście nam wybrać imię dla dziecka? ????

Podsyłajcie swoje propozycje, po 3 imiona dla chłopca i po 3 imiona dla dziewczynki ????????

Dziękujemy za pomoc!

Sportowiec pokazał też zdjęcie z Celią Jaunat. Internauci oczywiście szybko zareagowali na ten wpis i pojawiło się kilka tysięcy komentarzy:

Grzesiu, strzeliłeś gola ? ???? KUBA PO KOLEDZE Z REPREZENTACJI Jak dla chłopca to tylko Jarosław (ewentualnie Antoni) :), jak dla dziewczynki, to tylko Beata. :) A tak na serio, to przyjdzie samo, naturalnie. :),np. Stanley Krychowiak, po polskiemu Staś, albo Agnes Krychowiak, po polskiemu Agata. ;) Dziewczynkę nazwij Marcelina, Sophie albo Anabella. A chłopczyka, no cóż Fabian????(może zostanie bramkarzem), Wojtek (oczywiscie po przyszywanym wujku????) albo Kamil (to będzie turbo????) Cristiano ,Lionel,Robert a dla dziewczynki Krysia ,Zosia lub Małgosia :D

Myślicie, że Grzegorz i Celia naprawdę się spodziewają dziecka, czy może to tylko prowokacja z ich strony?

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat spodziewają się dziecka?

Para poszukuje imienia dla dziecka

