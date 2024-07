Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat świętowali piątą rocznicę związku! Z okazji tego ważnego, para zamieściła w sieci romantyczne zdjęcie. Zakochani prawdopodobnie wybrali się na randkę do bardzo eleganckiego lokalu, by cieszyć się swoim towarzystwem. Zdjęcie zyskało mnóstwo polubień! Pojawiły się również liczne komentarze od fanów Grzegorza Krychowiaka, którzy nie tylko gratulowali piłkarzowi rocznicy oraz składali życzenia na kolejne lata, ale także... zachwycili się dekoltem ukochanej gwiazdora sportu! Wcale się im nie dziwimy. ;) Polecamy: Dekolt amerykański: czy pasuje ci ulubiony dekolt gwiazd Hollywood?

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat wezmą ślub?!

Celia Jaunat na rocznicowe wyjście wybrała bardzo elegancką sukienkę z głębokim dekoltem, który pięknie wyeksponował jej kobiecy biust. Nie da się oderwać wzroku od ukochanej piłkarza! Natychmiast posypały się pełne zachwytów komentarze. Oczywiście obiektem podziwu stał się ponęty dekolt Celii.

Cycylia Nawet poza boiskiem dbasz o piłki. Każdego dnia byłbym zadowolony. Piękna dziewczyna!

Jeden z wielbicieli zasugerował nawet, że Grzegorz Krychowiak powinien oświadczyć się Celii!

Ożeń się z nią Gregory!!!

Co na to piłkarz? Na razie nie odpowiedział na komentarz. Ale kto wie, jeśli weźmie przykład z kolegi z boiska - Wojtka Szczęsnego lub przyjrzy się uważnie doskonale dobranemu małżeństwu Lewandowskich, być może w końcu podejmie decyzję o wyprawie do jubilera. ;)

Grzegorz Krychowiak i Celia Jaunat są razem już pięć lat! Gratulujemy!

Coraz częściej pojawiają się pytania o zaręczyny i ślub tej pięknej pary. ;)

Celia to przepiękna kobieta! Grzegorz nie powinien zastanawiać się zbyt długo. ;)