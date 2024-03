Para, która poznawała się na naszych oczach w show dla początkujących modeli - Dominik Szymański i Amelia Wnęk z dwunastej edycji "Top Model" podzielili się radosną nowiną. Zrobili to za pośrednictwem Instagrama, gdzie wylądował wzruszający post. Przed nimi nowa, życiowa rola. Przyszli rodzice nie kryją szczęścia.

"Top Model 12": Dominik i Amelia zostaną rodzicami

Dopiero co mieliśmy okazję oglądać tę dwójkę podczas zmagań na szklanym ekranie. Zarówno ona, jak i on dali się zapamiętać widzom - wszystko przez charakterystyczny wygląd oraz zapał, jaki pokazali w programie. Jak się okazuje, poza karierą show dla początkujących modeli przyniosło im coś cenniejszego - siebie nawzajem. Dopiero co Dominik Szymański i Amelia Wnęk z "Top Model 12" ogłosili, że są parą, a kilka miesięcy później przyszła pora na kolejną szczęśliwą nowinę!

Jak się okazuje, para doskonale znana z "Top Model" spodziewa się dziecka! Szczęśliwą nowiną zwycięzca show TVN-u i jego ukochana podzielili się za sprawą Instagrama. To właśnie tam wylądowało urocze zdjęcia, całkiem pokaźnego brzuszka Amelii. Ponadto nie zabrakło także opisu, którym zakochani zdradzili płeć, imię oraz datę porodu. Wszystko wskazuje na to, że to córeczka - Aurora ma przyjść na świat w czerwcu bieżącego roku:

Aurora - Czerwiec 2024

Dominik Szymański i Amelia Wnęk z Top Model 12 spodziewają się dziecka Instagram @dominikszymanski_

Pod postem posypały się liczne gratulacje dla przyszłych rodziców:

WOOOOOO! Gratulacje

Gratulacje z całego serducha! Zdrówka i spokoju Ps. Po Twoich wypowiedziach można było przeczuć, że to to big info

Jesteście największym zaskoczeniem w historii TM, oczywiście pozytywnym. Wszystkiego dobrego dla Was

My także gratulujemy!