Dobra passa rodziny Grycanów trwa. Po tym jak modowi krytycy docenili styl Marty Grycan, w zmianie którego pomogła jej jedna z najlepszych polskich stylistek Martha Tarnowska, przygoda z show-biznesem rozpoczęła się na dobre. Bizneswoman zaczęła uczyć Polki gotować nowych potraw na antenie programu "Kawa czy herbata?", wydała swój poradnik kulinarny, który co dwa tygodnie jest dołączony do magazynu "Party", a później po nadmiarze wrażeń udała się na dwutygodniowy urlop do Ameryki Południowej. Zobacz tylko u nas: Tak Grycanki z menadżerką odpoczywają na wakacjach

Reklama

Rosnącą popularność Grycanek dostrzegł Kuba Wojewódzki, który zaprosił je do swojego popularnego programu, a wcześniej stanął w ich obronie twierdząc, że brzydcy i niezdolni zaatakowali zamożnych. Jak udało dowiedzieć się AfterParty.pl, w odcinku który zostanie wyemitowany w najbliższy wtorek, zobaczymy Martę Grycan z dwoma najstarszymi córkami - modelką Victorią i tancerką Weroniką.

Ciekawe czy znów barwna rodzina wywoła masę publikacji w polskich mediach na najbliższe tygodnie, a nawet miesiące?

Reklama

chimera