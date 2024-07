Zażyłość rodziny Grycanów i Wiśniewskich jest coraz większa. Zobacz: "Jesteśmy jak rodzina". Po tym jak Weronika Grycan ułożyła układ choreograficzny do występu Ich Troje na festiwalu Top Trendy, przyszła kolej na kolejną współpracę. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, suknię ślubną dla Dominiki Tajner zaprojektuje Marta Grycan!

Reklama

Bizneswoman znana jest ze swojej pasji do projektowania. Już kilka razy pojawiała się na wydarzeniach publicznych w sukniach własnego projektu (zobacz). Dotychczas budziły one skrajne emocje - jedni się zachwycali, inni byli mniej entuzjastyczni w ocenie. Najwyraźniej do tego pierwszego grona należy partnerka Michała Wiśniewskiego.

Reklama

Ślub Wiśniewskiego i Tajner już w sobotę, a to oznacza, że za dwa dni poznamy kolejny projekt Marty Grycan, tym razem premierowy - ślubny.

Podczas Top Trendów zapytaliśmy Dominikę Tajner jak będzie wyglądała jej suknia ślubna. Zobaczcie co nam powiedziała: