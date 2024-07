To już pewne! W rolę Danuty Wałęsy, w najnowszym filmie Andrzeja Wajdy, wcieli się Agnieszka Grochowska! I chociaż od kilku tygodni w mediach pojawiały się informacje, że to Olga Bołądź zagra żonę byłego prezydenta, producenci ostatecznie zdecydowali się właśnie na Grochowską.

- Wybór nie był prosty. Zwłaszcza że sama Danuta Wałęsowa chciała, aby w jej postać wcieliła się Joanna Brodzik. Stanęło na Agnieszce- zdradził w rozmowie z „Super Expressem” realizator filmu.

Jak informuje tabloid, zdjęcia do filmu „My, naród polski” rozpoczną się już 1 grudnia. Byłego prezydenta, Lecha Wałęsę zagra Robert Więckiewicz, który zwyciężył walkę o główną rolę z Borysem Szycem.

Uważacie, że to dobry wybór?

