Rozdanie nagród Grammy Awards 2016 za nami. Kto otrzymał najważniejszą nagrodę muzyczną na świecie? Mamy pełną listę zwycięzców. Najwięcej statuetek zdobyli Kendrick Lamar (aż 5), Alabama Shakes (3) czy Taylor Swift (3) Gala wręczenia nagród Grammy odbyła się w Los Angeles. Wieczór uświetniły występy takich artystów jak Adele, Ellie Gouliding czy Lady Gaga, która zaśpiewała w hołdzie dla zmarłego niedawno Davida Bowie’go. Na gali zabrakło zaś Rihanny, która odwołała swój występ w ostatniej chwili! Oto pełna lista zwycięzców na Grammy 2016:

Teledysk roku:

Taylor Swift feat. Kendrick Lamar - "Bad Blood"

Nagranie roku:

Mark Ronson feat. Bruno Mars - "Uptown Funk"

Album roku:

Taylor Swift - "1989"

Piosenka roku:

Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

Nowy artysta:

Meghan Trainor

Najlepszy występ grupy/duetu - muzyka pop:

Mark Ronson feat. Bruno Mars - "Uptown Funk"

Solowy występ pop:

Ed Sheeran - "Thinking Out Loud"

Najlepszy tradycyjny album pop:

Tony Bennett i Bill Charlap - "The Silver Lining: The Songs of Jerome Kern"

Najlepszy album pop:

Taylor Swift - "1989"

Najlepszy album alternatywny:

Alabama Shakes - "Sound & Color"

Najlepsze nagranie - muzyka elektroniczna i taneczna:

Skrillex, Diplo i Justin Bieber - "Where Are Ü Now"

Najlepszy występ - muzyka rockowa:

Alabama Shakes - "Don't Wanna Fight"

Najlepszy album alternatywny:

Alabama Shakes - "Sound & Color"

Najlepszy album Urban Contemporary:

The Weeknd - "Beauty Behind the Madness"

Najlepszy album hiphopowy:

Kendrick Lamar - "To Pimp a Butterfly"

Najlepszy występ hiphopowy:

Kendrick Lamar - "Alright"

Najlepsza kolaboracja hiphopowa:

Kendrick Lamar feat. Bilal, Anna Wise i Thundercat - "These Walls"

Najlepszy utwór hiphopowy:

Kendrick Lamar feat. Bilal, Anna Wise i Thundercat - "These Walls"

Najlepszy album muzyka elektroniczna i taneczna:

Skrillex, Diplo, Skrillex - "Jack Ü"

Najlepszy występ metalowy:

Ghost - "Cirice"

Najlepsza piosenka rockowa:

Alabama Shakes - "Don't Wanna Fight"

Najlepszy album rockowy:

Muse - "Drones"

Najlepszy występ - muzyka r&b:

The Weeknd - "Earned It (Fifty Shades of Grey)"

Najlepsza piosenka r&b:

D'Angelo and The Vanguard - "Really Love"

Najlepszy album r&b:

D'Angelo and the Vanguard - "Black Messiah"

Najlepszy film muzyczny

"Amy"

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Taylor Swift na gali Grammy 2016.

Justin Bieber na gali Grammy 2016.

Ed Sheeran na gali Grammy 2016.