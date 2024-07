Justin Bieber bez statuetki? Czy to możliwe? Okazuje się, że tak! Wczorajsza gala rozdania Grammy obfitowała w wiele niespodzianek. Zamiast bożyszcza nastolatek nagrodzona została wiolonczelistka i wokalistka jazzowa Esperanza Spalding w kategorii debiut roku. Niewątpliwa faworytka - Lady Gaga zebrała tylko trzy statuetki.

Można powiedzieć, że tegoroczne nagrody były naprawdę nie do przewidzenia. Triumfatorami wieczoru okazali się Lady Antebellum oraz Arcade Fire i The Roots - artyści, którzy według bukmacherów, nie mieli dużych szans na wygraną.

Zarówno zespół The Roots jak i Eminem nie kryli swojego zdziwienia. Pierwszy zespół zdobył aż trzy nagrody, na statuetki musieli czekać aż jedenaście lat, bowiem ostatnio zostali nagrodzeni w 2000 roku. Eminem natomiast zgarnął dwa gramofony za Najlepszy Wykonanie Solo - Rap, oraz Album Roku Rap.

Bez niespodzianek obyło się jedynie w kategorii pop. Tu oczywiście królowała Lady Gaga.

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ NAGRODZONYCH:

Nagranie Roku: Lady Antebellum - Need You Now

Piosenka Roku: Lady Antebellum - Need You Now

Najlepszy Debiut: Esperanza Spalding

Album Roku: Arcade Fire - The Suburbs

Najlepsze Wykonanie - Pop (artystka): Lady Gaga - Bad Romance

Najlepsze Wykonanie - Pop (artysta): Bruno Mars - Just The Way You Are

Najlepsze Wykonanie - Pop (zespół): Train - Hey, Soul Sister (Live)

Najlepsze Wykonanie - Pop (kolaboracja/duet): Herbie Hancock, Pink, India.Arie, Seal, Konono No 1, Jeff Beck & Oumou Sangare - Imagine

Najlepszy Album - Pop: Lady Gaga - The Fame Monster

Najlepsze Wykonanie - Country (artystka): Miranda Lambert - The House That Built Me

Najlepszy Utwór - Country: Lady Antebellum - Need You Now

Najlepszy Album - Country: Lady Antebellum - Need You Now

Najlepszy Utwór - Rock: Neil Young - Angry World

Najlepszy Album - Rock: Muse - The Resistance

Najlepszy Utwór - R&B: John Legend & The Roots - Shine

Najlepszy Album - R&B: John Legend & The Roots - Wake Up!

Najlepszy Utwór - Rap: Jay-Z and Alicia Keys - Empire State Of Mind

Najlepszy Album - Rap: Eminem - Recovery

Najlepsza Ścieżka Dźwiękowa: Crazy Heart - Various Artists