Grammy 2022 rozdane. W Las Vegas odbyła się 64. ceremonia rozdania najbardziej prestiżowych nagród muzycznych na świecie, która jak zwykle przyciągnęła na czerwony dywan plejadę gwiazd z Lady Gagą i Duą Lipą na czele. Kto znalazł się wśród laureatów, a kto zabłysnął na czerwonym dywanie stylizacją ?Zobaczcie zdjęcia!

Grammy 2022 - laureaci w najważniejszych kategoriach!

Zanim zobaczycie zdjęcia z gali, zobaczcie, do kogo powędrowały statuetki Grammy 2022 w kategoriach pop, rock, metal i r'n'b!

Nagranie roku: Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Album roku: Jon Batiste – ‘We Are’

Piosenka roku: Silk Sonic – "Leave The Door Open"

Najlepsza nowa artystka: Olivia Rodrigo

Najlepszy solowy występ - pop: Olivia Rodrigo – "Drivers License"

Najlepszy występ pop - duet lub zespół: Doja Cat feat. SZA – "Kiss Me More"

Najlepszy tradycyjny album - pop: Tony Bennett & Lady Gaga – "Love For Sale"

Najlepszy album wokalny - pop: Olivia Rodrigo – „Sour"

Najlepszy występ - rock: Foo Fighters – "Making A Fire"

Najlepszy występ - metal: Dream Theater – "The Alien"

Najlepsza piosenka - rock: Dave Grohl, Taylor Hawkins, Rami Jaffee, Nate Mendel, Chris Shiflett & Pat Smear – "Waiting On A War" (Foo Fighters)

Najlepszy album - rock: Foo Fighters – "Medicine At Midnight"

Najlepsze nagranie - dance/muzyka elektorniczna: Rüfüs du Sol - "Alive"

Najlepszy album - dance/muzyka elektroniczna: Black Coffee – "Subconsciously"

Najlepszy album - muzyka alternatywna: St. Vincent – "Daddy’s Home"

Najlepszy występ - r'n'b: Silk Sonic - "Leave the Door Open"; Jazmine Sullivan – "Pick Up Your Feelings"

Najlepszy album - r'n'b progresywny: Lucky Daye – "Table For Two”

Najlepszy występ - tradycyjny r'n'b: H.E.R. – "Fight For You"

Najlepsza piosenka - r'n'b: Brandon Anderson, Christopher Brody Brown, Dernst Emile II & Bruno Mars – "Leave The Door Open" (Silk Sonic)

Najlepszy album - r'n'b: Jazmine Sullivan – "Heaux Tales"

Najlepszy występ - r'n'b tradycyjny: H.E.R. – "Fight for You"

