"Mali Giganci" to program, który niemal od samego początku wzbudzał bardzo dużo kontrowersji. Przed naszą kamerą Michał Szpak wyznał, co sądzi na temat tej produkcji. Sam przecież zaistniał w talent show. Zobacz: Szpak zasłynął dzięki talent show. Zdradził co sądzi o Małych Gigantach

Pierwsza edycja tego popularnego show właśnie dobiega końca, a wielki finał już w tę sobotę. Do ostatniego odcinka przeszły tylko dwie drużyny. Jedna z nich to podopieczni Anety Todorczuk-Perchuć, druga z kolei Piotra Rubika. Wielką niespodzianką dla widzów będzie fakt, że na scenie pojawi się Grzegorz Hyży i Margaret, którzy stworzą duety z uczestnikami show. Ponadto opiekunowie drużyn poddadzą się ocenie jurorów i będą walczyć o punkty dla drużyny.

A jest o co walczyć, ponieważ drużyna, która wygra pojedzie do Disneylandu wraz z rodzinami.

