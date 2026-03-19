Tak Pola Wiśniewska zareagowała na ogłoszenie męża ws. zakończenia ich małżeństwa. Żona lidera zespołu "Ich Troje" nie zajęła stanowiska w oficjalnym oświadczeniu, ani nie nagrała filmu, w którym mówi o rozstaniu z Michałem Wiśniewskim. Pola Wiśniewska opublikowała w sieci coś wyjątkowego.

Michał Wiśniewski ogłosił rozstanie z żoną

Wokół Michała Wiśniewskiego i jego piątej żony zrobiło się głośno zaledwie kilka tygodni temu. Media i internauci zaczęli zastanawiać się nad kryzysem w ich związku, a słowa wypowiadane przez lidera "Ich Troje" tylko podsycały atmosferę. Niestety, w minioną środę Michał Wiśniewski potwierdził rozstanie z Polą. Artysta przekazał w mediach społecznościowych, że jego relacja z piątą żoną dobiegła końca. Lider zespołu „Ich Troje” opublikował oświadczenie na Instagramie, podkreślając, że to jedyny komentarz w tej sprawie. Jednocześnie zaznaczył, że nie chodzi o tłumaczenia, a o ucięcie spekulacji. W krótkim, stanowczym przekazie potwierdził, że nie udało mu się uratować małżeństwa, a sprawa ma dalszy formalny bieg.

Wiśniewski apeluje do internautów

W opublikowanym oswiadczeniu Michał Wiśniewski zwrócił się do odbiorców z apelem, by w komentarzach i ocenach zachować powściągliwość. Wprost wskazał na „dwójkę moich małoletnich dzieci”, prosząc o ograniczenie publicznych opinii na temat rozpadu małżeństwa. Zaznaczył też, że trzyma kciuki za swoją jeszcze żonę i za siebie, aby przejść przez ten etap możliwie najmniej poranieni.

Bardzo gorąco serdecznie Państwa proszę ze względu na dwójkę moich małoletnich dzieci o wstrzemięźliwość w opiniach do czasu zakończenia postępowania. Z całego serca dziękuję i no co mogę powiedzieć. Trzymam za moją jeszcze żonę i za siebie kciuki, żebyśmy przez to przeszli jak najmniej poranieni. Dziękuję bardzo apelował Michał Wiśniewski.

Przypominamy, że Pola Wiśniewska była piątą żoną Michała Wiśniewskiego, a ich małżeństwo trwało od 2020 roku. Para doczekała się dwóch synów. W styczniu 2021 roku urodził się Falco Amadeus, a w maju 2023 roku na świat przyszedł drugi syn - Noël Cloé.

Tak Pola Wiśniewska zareagowała na oświadczenie męża

Tuż po tym, jak do sieci trafiło oficjalne oświadczenie Michała Wiśniewskiego Pola Wiśniewska podczas relacji na InstaStories pokazała wyjątkowy dla niej kadr. Żona muzyka nawiązała do swoich dzieci pokazując, jak ją wspierają. Pola Wiśniewska pochwaliła się uroczymi laurkami od swoich pociech. Zobaczcie sami.

Zobacz także: