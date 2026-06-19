W mediach nie brakuje informacji na temat życia uczuciowego Michała Wiśniewskiego. W marcu br. lider zespołu Ich Troje potwierdził rozstanie z żoną Polą. Niedawno odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa małżonków. Tabloidy rozpisywały się o zachowaniu Poli i Michała Wiśniewskich. Ponoć po przybyciu na miejsce muzyk czule przytulił byłą ukochaną. Pola Wiśniewska nie była jednak tak wylewna i zachowywała dystans. Po rozprawie rozwodowej była partnerka muzyka publikuje treści w mediach społecznościowych. Jej nowy wpis nie przeszedł bez echa.

Pola Wiśniewska w wymownym wyznaniu. Padły słowa o rozczarowaniach

19 czerwca Pola Wiśniewska opublikowała na InstaStories zrzut ekranu z wiadomością od jednej z internautek. Była ukochana muzyka wykorzystała tę okazję, aby podziękować swoim obserwatorkom za wsparcie i ciepłe słowa.

Dziękuję za wszystkie słowa wsparcia, które otrzymałam w ostatnim czasie. Przypominacie mi, ile dobra potrafi być w ludziach. I jest to bardzo miłe przypomnienie czytamy.

W dalszej części wpisu Pola Wiśniewska zdobyła się na wymowne słowa na temat ostatniego czasu. Nie ukrywa, że był on dla niej bardzo trudny. Nie traci jednak pozytywnego nastawienia.

Po miesiącach rozczarowań odzyskuję wiarę w innych. Widzę, że są jeszcze ludzie, którzy potrafią okazywać życzliwość bez oczekiwań, wsparcie bez interesu i obecność bez oceniania. Dziękuję, że jesteście skwitowała we wpisie.

Pola Wiśniewska wprost o kontakcie z Michałem Wiśniewskim. "Nie palmy mostów za sobą"

Niedawno Pola Wiśniewska wystąpiła w podcaście "Galaktyka Plotek". Została zapytana o kontakt Michała Wiśniewskiego z byłymi partnerkami. Lider Ich Troje wielokrotnie wspominał, że utrzymują dobre relacje. Wiśniewska przyznała, że początkowo było to dla niej zaskoczeniem.

Może na początku to było zaskakujące, ponieważ jestem nieco odmiennego zdania. Nie palmy mostów za sobą, ale ograniczajmy kontakty do tego, co nas łączy, czyli np. w temacie dzieci. Wyznaje zasadę, aby nie wracać do starych, zamkniętych etapów. Każdy ma swój model mówiła.

Pola Wiśniewska wyjawiła, czy zamierza utrzymywać kontakt z Michałem Wiśniewskim. Nie ukrywała, że dzieci są dla niej priorytetem.

Mamy dzieci, więc mam nadzieję, że pozostaniemy w szacunku do siebie. Jeśli chodzi o resztę, czas pokaże dodała.

Wymowny wpis Poli Wiśniewskiej. Wspomniała o "miesiącach rozczarowań" / Fot. Instagram / wisniewska_pola

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