Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski konsekwentnie nie zdradzają w bezpośredni sposób szczegółów zakończenia ich związku w mediach. Po tym, jak 18 marca lider "Ich Troje" poinformował w mediach społecznościowych o końcu piątego małżeństwa, a Pola potwierdziła rozstanie i ucięła temat ze względu na dzieci, ich komunikaty w tym temacie okazały się bardzo zdawkowe. Mimo to Pola Wiśniewska na swoim Instagramie udostępniła znaczące słowa, które wielu odebrało jako bardzo czytelną aluzję.

Pola w wymownych słowach o odejściu od "niezdrowego"

W ostatnich tygodniach zarówno Pola, jak i Michał Wiśniewscy pokazują się publicznie, także w programach śniadaniowych, ale rozmowy o rozstaniu omijają konsekwentnie. Mimo braku bezpośrednich komentarzy, Wiśniewska konsekwentnie publikuje na swoim Instagramie sekwencje odnoszące się między innymi do wartości w życiu, emocji i relacji. 9 kwietnia na kanale nadawczym Poli pojawiły się słowa, które odbiły się w mediach szerokim echem.

Przypomnienie na dziś: Nigdy nie zapominaj, że odejście od czegoś niezdrowego jest oznaką odwagi, nawet jeśli potkniesz się, wychodząc za drzwi napisała Pola.

Chwilę później pojawiła się refleksja o własnej wartości i o tym, że to my sami nie powinnyśmy być osobami, które jej nie dostrzegają.

Twoja wartość nie zależy od czyjejś odpowiedzi, obecności czy reakcji.

Warto jednak zaznaczyć, że ani wprost, ani między wierszami nie padło nazwisko Michała Wiśniewskiego, choć dla wielu obserwatorów przekaz sentencji okazał się dość jednoznaczny.

Pola Wiśniewska o lojalności

To nie pierwszy raz, gdy Pola dzieli się wpisem po rozstaniu z Wiśniewskim. Wcześniej na jej kanale pojawił się też wpis o lojalności i o tym, że nie każda osoba w otoczeniu jest nią w stanie się wykazać. Takie zdania, choć podane bez kontekstu, w obliczu mimo wszystko głośnego rozstania budzą w internautach wiele emocji.

Nie wszyscy muszą być wobec ciebie lojalni. Niektórzy są przypomnieniem, aby uważać na towarzystwo, w którym się przebywa pisała w mediach społecznościowych Pola.

