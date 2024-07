We wczorajszym odcinku show Kuby Wojewódzkiego głównym gościem był Marcin Gortat. Najlepszy polski koszykarz przyznał się, że jest milionerem i w domu trzyma broń na wypadek napadu. Podobnie jak większość Polonii za granicą, Gortat śledzi na bieżąco polskie talent-show, chętniej niż ich amerykańskie pierwowzory. Najchętniej wybiera "The Voice of Poland".



Marcin podobnie jak wielu duchownych wypowiedział się na temat Nergala. Ku zaskoczeniu zgromadzonej w studiu publiczności, Gortat nie przepada za Darskim.



- Wygra Nergal, ale powinno wygrać miasto. Ponieważ uważam, że osoba tego typu co Nergal powinna tak naprawdę pokazać, promować co dobre i robić coś dobrego a nie to co robi na koncertach. Stoję po stronie miasta, po stronie krzyża - powiedział Gortat w rozmowie z Wojewódzkim.

Po czyjej jesteście stronie?

