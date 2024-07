Dziś swoje 42. urodziny obchodzi Edyta Górniak. Jedna z największych gwiazd polskiej muzyki ten szczególny dzień będzie świętować jutro na planie programu The Voice. Jesteśmy przekonani, że czekają tam na nią genialne niespodzianki, tymczasem dziś diwa odbiera życzenia od swoich fanów, którzy tłumnie składają je za pośrednictwem portali społecznościowych.

Zobacz: Górniak będzie świętować urodziny w The Voice. Co założy na ten dzień?

Edyta oczywiście nie byłaby sobą, gdyby w odpowiedzi na tak liczne gesty, nie odpowiedzieć tym samym. Gwiazda wystosowała specjalny post, w którym dziękuje fanom za życzenia i wsparcie, które okazują jej od początku kariery.



To co czuję dziś najmocniej to wdzięczność. Dziękuję za niemożliwie PIĘKNE życzenia od Was !! z okazji moich 42 urodzin. Za Waszą Miłość. Za oddanie, wzajemnie zbudowane przywiązanie. Za bliskość w Muzyce.. Jesteście dla mnie inspiracją i motywacją codziennie. Uśmiechem, który przynosi mi spełnienie. Moje marzenie ...? Bądźmy proszę dobrzy dla siebie nawzajem i dla siebie samych. Budujmy sytuacje, które będziemy chcieli wspominać. Pamiętajmy, że agresja i złość, to inaczej brak Miłości lub brak wiedzy. Współczujmy i wybaczajmy. Pokora i spokój - to siła - pisze gwiazda na swoim Facebooku.