Życie uczuciowe Edyty Górniak to ulubiony temat kolorowej prasy. Po rozstaniu z Piotrem Schrammem nie brakowało doniesień, że wokalistka znalazła pocieszenie w ramionach innego mężczyzny, choć nie padały konkretne nazwiska. Niedawno na nowo odżyły plotki o relacji gwiazdy z kolegą z programu The Voice, Baronem. Według zapewnień osób pracujących przy show, mieli oni być sobie bliżsi niż tylko przyjaciele. Przypomnijmy: Edyta Górniak znów zakochana? Wygadała się osoba z produkcji The Voice

Górniak przerwę w nagraniach The Voice wykorzystała na podróż do Stanów Zjednoczonych. Piosenkarka odwiedziła m.in. Los Angeles, a obecnie przebywa w Nowym Jorku i to właśnie tam doszły ją słuchy o doniesieniach o romansie z Baronem. Postanowiła je oczywiście w swoim stylu skomentować - publikując krótkie oświadczenie na Facebooku. Edyta zapewnia w nim, że żadnego romansu nie ma, dodając, że aby zatrzymać na dłużej jej uwagę, potrzebne jest coś więcej niż tylko serdeczny uśmiech.



Słyszałam, że nadal mam romans z Baronem :)) Dziennikarze pytają o to niezmiennie i od miesięcy dostają tę samą odpowiedź. Rozumiem jednak, że odpowiedź - NIE, nie pasuje "komuś" to do konwencji :)) Przykro mi rozczarować, ale nie mam, nie miałam i nie będę miała z nim romansu :(( Baron jest urokliwym człowiekiem i serdecznym kolegą z pracy, ale trzeba zapewniam dużo więcej niż serdeczny uśmiech, aby zatrzymać na dłużej moją uwagę. Trudna sprawa : / - czytamy na Facebooku gwiazdy.

Pełna treść komentarza Górniak poniżej. Edyta załączyła również zdjęcie z Nowego Jorku.

