Magdalena Stępień ma za sobą bardzo trudny czas - w lipcu ubiegłego roku jej synek, Oliwierek, zmarł po walce z ciężką chorobą. Chłopczyk miał niewiele ponad roczek. Od tamtego czasu modelka często w swoich nowych wpisach na Instagramie wraca wspomnieniami do dni, gdy był z nią synek. Tak się stało również przy okazji jej wpisu z okazji 32. urodzin. Magdalena Stępień zaapelowała również do swoich fanów w ważnej sprawie.

Po tragedii, jaka dotknęła Magdalenę Stępień w lipcu ubiegłego roku, modelka powoli stara się wrócić do normalności. Jak sama przyznaje, bywają lepsze i gorsze momenty, ale na szczęście ma przy sobie wspaniałe osoby, które pomagają jej dalej iść przez życie. Dziś, 14 maja, modelka kończy 32. lata. Z tej okazji na instagramowym profilu Magdaleny Stępień pojawił się wpis, w którym nie zabrakło nawiązania do jej zmarłego synka.

- 14.05.2022 vs 14.05.2023 Gdy patrzę wstecz na ten cały rok, aż trudno jest mi uwierzyć w to jak życie i los bywa przewrotne.

To był trudny rok i nadal jest, nie chcę już tego tutaj roztrząsać, z wielu względów, ale chciałabym abyście wiedzieli, że mam wdzięczność w sercu którą chciałam się z Wami podzielić.

W dniu swoich urodzin nie jestem sama.

Mam obok siebie ludzi, którzy wspierali mnie po narodzinach Oliwierka, w czasie jego choroby, a także po jego odejściu i są ze mną po dzień dzisiejszy - zaczęła swój wpis Magdalena Stępień.