Michał Pałubski odszedł z kabaretu Chatelet po ciężkiej chorobie. Dziś kończy 42 lata

Michał Pałubski kończy w środę, 3 marca 2021 roku dokładnie 42 lata. Kabareciarz jakiś czas temu walczył o powrót do zdrowia po ciężkiej chorobie. Pałubski po tym, jak zdiagnozowano u niego nowotwór, zaapelował do mężczyzn, aby się badali i nie lekceważyli swojego zdrowa. Wtedy też kabareciarz poinformował, że odchodzi z popularnej Formacji Chatelet. Fani Michała Pałubskiego żałowali, że nie zobaczą go w kabarecie, ale wysyłają mu mnóstwo słów wsparcia! Takiego odzewu ze strony Internautów chyba sam gwiazdor się nie spodziewał! Okazuje się, że kabareciarz nie zniknie ze sceny, ale spróbuje swoich sił w stand-upie. W 2019 roku Michał Pałubski zdradził nam, w jakim kierunku zamierza rozwijać swoją karierę zawodową. Co więcej, aktor zdecydował się rozszerzyć swój apel do mężczyzn i przygotował nową akcję.

Michał Pałubski odszedł z kabaretu Chatelet

Kabareciarz poinformował o odejściu z formacji i w mediach społecznościowych opublikował zabawne wideo, na którym zademonstrował w żartobliwy sposób, jak biegnie dalej przez życie. Zapytaliśmy aktora o jego dalsze plany na przyszłość:

Tak, odchodzę z formacji Chatelet. Po formacji zamierzam kontynuować swoją solową karierę, czyli będę robił stand up, bo dzięki niemu znów jestem bliżej ludzi i bliżej widza. Oprócz tego mam kilka projektów muzycznych gdzieś tam zanadrzu i pisze scenariusze do serialu komediowego. Na pewno nie umieram ani scenicznie, ani fizycznie - odpowiedział dla Party.pl Michał Pałubski.

O komentarz dotyczący odejścia Michała Pałubskiego poprosiliśmy też Formację Chatelet. Jak zareagowali na odejście aktora?

Tak, Nasze drogi się rozchodzą, ale w bardzo dobrych stosunkach! Michał zdecydował się próbować swych sił jak Standuper i my mu bardzo kibicujemy !!! I wiemy,że z jego strony też mamy duchowe wsparcie!

Michał Pałubski walczył z nowotworem

Michał Pałubski w 2019 roku trafił do szpitala, gdzie przeszedł operację wycięcia guza. Zdjęcie ze szpitalnego łóżka pokazał na Facebooku, gdzie poinformował, że zdiagnozowano u niego raka jądra. Kabareciarz wykorzystał tę trudną sytuację, aby uświadomić mężczyzn, jak ważne są badania! Jego apel obiegł całą Polskę i artysta ma szansę zwiększyć świadomość profilaktyki wśród mężczyzn. Zapytaliśmy aktora czy spodziewał się aż tak dużego odzewu na swój apel i tylu pozytywnych komentarzy. Oto, co nam odpowiedział:

Nie myślałem, że będzie taki odzew ten post był skierowany tylko i włącznie do mojej grupy fanów było ich wtedy tylko cztery tysiące. Nie myślałem, że będzie tak dużo udostępnień, ale jak się okazało, że jest taki odzew bardzo się ucieszyłem. Zaskoczyli mnie Ci wszyscy ludzie, którzy zaczęli się zakładać pod postem i i kierować się na badania. Uznałem, że trzeba te akcje rozszerzyć. Dlatego teraz jak już gram solowo stworzyłem nową akcje: jeśli zrobiłeś badanie, możesz wejść na mój występ za darmo. Oczywiście w każdym mieście jest ograniczona ilość takich osób na występ.

Apele gwiazd, szczególnie jeśli poruszają temat zdrowi, a są bardzo ważne. To oni, dzięki swojej popularności, mają szansę dotrzeć do dużej grupy ludzi i zwiększyć ich świadomość. Wielkie brawa za tego typu akcje!

Życzymy dużo zdrowia i dziękujemy za wpisy, które, zachęcając do badań, mogą uratować komuś życie!