1 z 14

Dziś swoje 42. urodziny Edyty Górniak. Gwiazda, która przyszła na świat w Ziębicach, rozpoczęła swoją karierę w programie telewizyjnym Zbigniewa Górnego "Śpiewać każdy może" w 1989 piosenką "Stop" z repertuaru Sam Brown, a w 1990 wzięła udział w koncercie Debiuty na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, gdzie otrzymała wyróżnienie. Potem przyszedł czas na Eurowizję, gdzie do tej pory osiągnęła największy sukces jeśli chodzi o polskich wykonawców. Ma na swoim koncie 8 albumów studyjnych, 1 DVD oraz mnóstwo hitów, które nuci cała Polska z "To nie ja" na czele.

Zobacz: Plany Górniak na urodziny. Spędzi je w niezwykły sposób

Niesłabnąca popularność diwy zachęca producentów telewizyjnych do zatrudniania jej w swoich show. Gwiazda od kilku tygodni błyszczy w programie The Voice of Poland. Pojawiła się również w trzeciej edycji programu, gdzie również była jedną z największych ozdób. Z okazji jej urodzin przygotowaliśmy przegląd wszystkich kreacji artystki z programu.

Edycie życzymy wszystkiego najlepszego ;)