O ślubie Magdy Gessler i jej partnera media huczą już od kilku miesięcy. Znana restauratorka po wielu latach związku z Waldemarem Kozerawskim jakiś czas temu zdecydowała się powiedzieć "tak" ukochanemu. Ruszyły przygotowania do pięknej uroczystości, podczas której Magda Gessler miała wystąpić w kreacji projektu przyjaciółki Marzeny Niemoczyńskiej. Niestety, planowany ślub w Szkocji niespodziewanie został odwołany. Dlaczego?

Ze względu na zawodowe sukcesy, Magda Gessler postanowiła przełożyć uroczystość na 2013 rok. Jak donosi magazyn "Party", celebrytka zdecydowała się na taki krok ze względu na udział w nowym programie kulinarnym.

- "Masterchef" to dla mnie wyzwanie, ale jednocześnie ogromne szczęście. W końcu robię to, co kocham!- wyznała Gessler.