Na temat związku Borysa Szyca i Kai Śródki non stop dostajemy kolejne informacje. Najczęściej sprzeczne. Jedne źródła donoszą, że para się zaręczyła, z innych czytamy o kolejnym kryzysie. Jak jest naprawdę?



- To już trzecie moje zaręczyny ogłoszone przez media. I kolejny raz muszę powiedzieć, że to bzdura. Historia naszego związku powinna nosić tytuł "Bardzo długie zaręczyny" - powiedziała Kaja w rozmowie z "Party".



Partnerka gwiazdora rodzimego kina sprostowała też pogłoski o domniemanych trudnych dniach w życiu związku. Nic z tego. Kryzysu w ich związku nie ma. A na dowód tego para wybiera się wspólnie na imprezę sylwestrową. A w zasadzie nie tylko na imprezę, co na cały noworoczny wypad: - Powiem tylko, że będzie bardzo gorąco - wyznała tajemniczo Kaja.



Mamy nadzieję, że po powrocie z sylwestrowej wyprawy, Kaja i Borys opowiedzą, gdzie byli, a później podzielą się też zdjęciami.

