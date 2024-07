Małgorzata Rozenek (37) jest teraz jedną z najbardziej zajętych gwiazd. Dlatego, kiedy tylko ma krótką przerwę na planie programu "Projekt Lady", spędza ją razem z ukochanym Radosławem Majdanem i synami: 8-letnim Stasiem i 6-letnim Tadziem.

Reklama

Gdzie Małgorzata Rozenek spędzi święta?

Tym razem całą rodziną wybrali się do rodziców gwiazdy, którzy mieszkają pod Warszawą. Tam też wszyscy spędzą Wigilię. Potem w czwórkę pojadą do Szczecina , do rodziny Radosława.



Oboje w święta chcą poświęcić czas obu rodzinom- mówi znajomy pary i dodaje, też że Rozenek na Boże Narodzenie przygotuje swoje popisowe danie, czyli sałatkę jarzynową.

Więcej o tym, jak święta spędzi Małgosia i Radek przeczytacie w najnowszym numerze "Party".

Małgorzata Rozenek na świątecznych zakupach.

Zobacz także

Małgorzata Rozenek na spacerze z Radosławem Majdanem.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan na balu TVN-u.