Kariera telewizyjna Małgorzaty Rozenek stanęła pod znakiem zapytania, gdy stacja TVN zrezygnowała z emisji programu “Piekielny hotel”. Gwiazda TVN nie dostała nowego programu w jesiennej ramówce, dlatego tabloidy ogłosiły koniec jej kariery.

Mimo nieprzychylnych artykułów, Edward Miszczak podkreślał, że nie zrezygnował z Małgorzaty Rozenek i znajdzie się dla niej nowy format. I dotrzymał słowa! Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, Rozenek od listopada zacznie zdjęcia do nowego programu “Damą być”! Kiedy program trafi na antenę? Być może już w styczniu, ale możliwe też, że TVN wstrzyma się z emisją do marca i program ruszy wraz z nową ramówka.

Małgorzata Rozenek nauczy, jak być damą

“Damą być” to program oparty na brytyjskim formacie „Ladette to Lady”, który przez wiele lat emitowany był w Wielkiej Brytanii. O co w nim chodzi? Małgorzata Rozenek wraz ze sztabem specjalistów będzie próbowała zmienić niegrzeczne i wulgarne nastolatki w prawdziwe damy. Będzie ich uczyć zasad savoir vivre, doradzać w kwestii stroju czy makijażu. Do programu mogą zgłaszać się kobiety w wieku od 18 do 27 lat.

Jak udało nam się dowiedzieć, Małgorzata Rozenek już przygotowuje się do nagrań programu, które ruszą lada moment. Tym razem gwiazda nie będzie musiała podróżować po całej Polsce, jak było w przypadku "Piekielnego hotelu" czy "Perfekcyjnej Pani domu", bo zdjęcia do nowego reality-show będą odbywały się w okolicach Warszawy.

Zobaczcie zwiastun brytyjskiej edycji.