Pisanie książek i poradników to ostatnio jedno z ulubionych zajęć celebrytów. Gwiazdy coraz chętniej zabierają się za pisanie. Na rynku wydawniczym znalazły się już „dzieła” napisane przez m.in. Kingę Rusin, Katarzynę Cichopek, Weronikę Marczuk czy Krzysztofa Ibisza.

Okazuje się, że do grona celebrytów-pisarzy należy również Piotr Gasowski! We wczorajszym show Kuby Wojewódzkiego, prowadzący „Taniec z Gwiazdami” przyznał, że szykuje się do wydania książki.

- Napisałem już sześć rozdziałów. Mnie się ulało. Chciałam napisać parę słów na swoją stronę internetową i popłynęło dalej. Jeden rozdział, drugi rozdział, trzeci… Jestem przekonany, że to będzie książka ciekawa, autoironiczna i pokazująca Gąsa troszkę inaczej, ale nie lepiej niż bym chciał siebie pokazać- zachwalał Piotr Gąsowski.

„Co mi w życiu nie wyszło” to roboczy tytuł książki artysty.

Przeczytacie opowieści Piotra Gąsowskiego?

